أول إجراء من النيابة في واقعة وفاة محام شاب بحلوان

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص في اتهامهم بترويع محام شاب والتسبب في وفاته بحلوان إثر إصابته البالغة بعد سقوطه من الطابق الرابع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل سكن الضحية.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن 4 أشخاص حاولوا الدلوف إلى مسكن الضحية بالقوة وقاموا بكسر باب الشقة مما أثار الذعر في نفس المحامي، فحاول الهرب قفزًا من شرفة شقته، لكنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته البالغة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين لا تربطهم علاقة معرفة بالضحية أو وجود خلافات سابقة بينهما، لكنهم دخلوا إلى مسكنه بالخطأ بحثًا عن شخص أخر.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى 15 مايو تفيد باستقبال جثمان المجني عليه توفى متأثرًا بإصابات متفرقة نتيجة سقوطه من علو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين متورطين في قتل المحامي الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.