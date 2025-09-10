كتب- أحمد عادل:

أدى الممثل "محمد شيبا" محاكاة تمثيلية على مقطع صوتي -ساوند تيك توك- لفيديو نشر في وقت سابق ادعى فيه صاحبه تغريمه 100 جنيه أثناء توجهه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة رقم قومي كونه متوفي منذ 3 أشهر.

ونشر "شيبا" في وقت سابق مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على "تيك توك"، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو الذي تضمن نشر أخبار كاذبة حول تطبيق غرامة بأحد السجلات المدنية كونه متوفي من 3 أشهر على غير الحقيقة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وبمواجهته أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلي وبعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول ( مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024 ونشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي في إطار المزاح،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.