ترسانة سلاح ونص طن حشيش في قبضة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن بالجمهورية، لتعزيز الانضباط ومكافحة الجريمة.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الجهود عن نتائج واسعة في ملفات المخدرات، السلاح، تنفيذ الأحكام، وضبط الخارجين عن القانون.

في مجال المخدرات، ضبطت القوات 426 قضية تورط فيها 472 متهماً، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 500 كيلو حشيش، و27 كيلو بانجو، و12 كيلو هيروين، و16 كيلو آيس، و6 كيلو شابو، إضافة إلى كميات من الاستروكس والباودر والكوكايين والأفيون، بجانب 20629 قرصاً مخدراً و3 أمبولات مخدرة.

وفي ملف السلاح، تم ضبط 205 أسلحة نارية بحوزة 161 متهماً، شملت 12 بندقية آلية، و21 خرطوش، و8 طبنجات، و164 فرد خرطوش، و362 سلاحاً أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة، إلى جانب 450 طلقة نارية و10 خزائن.

كما نفذت الأجهزة الأمنية 84259 حكماً قضائياً متنوعاً، بينها 376 جنائيًا، و27186 حبساً جزئياً، و4857 حبساً مستأنفاً، و40432 غرامة، و11408 مخالفات.

وضبطت الحملات 6 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً ارتكبوا 42 واقعة، إلى جانب 21 هارباً من أحكام قضائية و15 بلطجياً.

وفي قطاع المرور، تم تحرير 27542 مخالفة متنوعة، وضبط 284 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 18 دراجة مبلغ بسرقتها. كما أظهرت الفحوص الطبية تعاطي المخدرات لدى 9 سائقين من أصل 58 تم فحصهم.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وحماية المواطنين







