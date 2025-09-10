إعلان

سرقة داخل مسجد بدمنهور.. 33 ثانية مُصورة تكشف الجريمة

12:47 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة سرقة حقيبة يد خاصة بأحد المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم يرد بشأنها أي بلاغ رسمي، لكن التحريات تمكنت من تحديد هوية المتهم. وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الحقيبة المستولى عليها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة داخل مسجد جريمة سرقة مواقع التواصل الاجتماعي سرقة حقيبة يد قسم شرطة دمنهور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح