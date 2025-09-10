سرقة داخل مسجد بدمنهور.. 33 ثانية مُصورة تكشف الجريمة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة سرقة حقيبة يد خاصة بأحد المصلين داخل مسجد بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم يرد بشأنها أي بلاغ رسمي، لكن التحريات تمكنت من تحديد هوية المتهم. وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الحقيبة المستولى عليها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.