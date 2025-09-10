جريمة تهز الطوابق فيصل.. زوج يقتل زوجته حرقًا وينتحر ذبحًا

كتب - محمد شعبان:

في مشهد مأساوي صادم، تحولت إحدى شقق شارع مدينة الرحمن بمنطقة الطوابق فيصل إلى ساحة دماء ونيران، بعدما أقدم زوج على ارتكاب جريمة مروعة هزت المنطقة.

بدأت التفاصيل ببلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثاني من عقار مكوّن من 4 طوابق. وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية بسيارة مطافئ للسيطرة على النيران، لكن المفاجأة ظهرت بعد انتهاء عملية الإخماد.

فقد عثر رجال المعاينة داخل الشقة على جثة الزوجة متفحمة بعدما أشعل الزوج النيران بالشقة وأضرمها بجسدها، قبل أن ينهي حياته بطريقة مروعة بذبح نفسه.

تجمع الأهالي أمام العقار في حالة من الصدمة والذهول، غير مصدقين أن هدوء الحي الشعبي انقلب فجأة إلى جريمة بشعة امتزجت فيها مشاعر الغضب والخذلان.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبدء التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.