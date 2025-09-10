إعلان

جريمة تهز الطوابق فيصل.. زوج يقتل زوجته حرقًا وينتحر ذبحًا

11:17 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في مشهد مأساوي صادم، تحولت إحدى شقق شارع مدينة الرحمن بمنطقة الطوابق فيصل إلى ساحة دماء ونيران، بعدما أقدم زوج على ارتكاب جريمة مروعة هزت المنطقة.

بدأت التفاصيل ببلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثاني من عقار مكوّن من 4 طوابق. وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية بسيارة مطافئ للسيطرة على النيران، لكن المفاجأة ظهرت بعد انتهاء عملية الإخماد.

فقد عثر رجال المعاينة داخل الشقة على جثة الزوجة متفحمة بعدما أشعل الزوج النيران بالشقة وأضرمها بجسدها، قبل أن ينهي حياته بطريقة مروعة بذبح نفسه.

تجمع الأهالي أمام العقار في حالة من الصدمة والذهول، غير مصدقين أن هدوء الحي الشعبي انقلب فجأة إلى جريمة بشعة امتزجت فيها مشاعر الغضب والخذلان.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبدء التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زوج يقتل زوجته الطوابق جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق