"غسل 15 مليون جنيه".. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر سوزي الأردنية

02:51 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

سوزي الأردنية

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر مريم أيمن الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الجهات المختصة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة، على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع عبر نشر محتوى خادش على منصة "تيك توك".

وطلبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من التحريات بشأن المقاطع المتداولة، والتي تضمنت إيحاءات خادشة للحياء.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة بالقاهرة، عقب ورود بلاغات تتهمها بالترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة لتحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

