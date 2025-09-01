بحوزته 13 طن سولار.. سقوط عصابة سرقة المواد البترولية في السويس

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم 7 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول بالمحافظة باستخدام أسلوب "الكبسولة".

وضبطت القوات بحوزتهم 13 طنًا و850 لتر سولار، و5 سيارات معدة لنقل المواد البترولية، إلى جانب بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الأدوات المستخدمة في تجهيز وإخفاء التانكات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور