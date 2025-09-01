إعلان

بحوزته 13 طن سولار.. سقوط عصابة سرقة المواد البترولية في السويس

12:49 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم 7 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول بالمحافظة باستخدام أسلوب "الكبسولة".

وضبطت القوات بحوزتهم 13 طنًا و850 لتر سولار، و5 سيارات معدة لنقل المواد البترولية، إلى جانب بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الأدوات المستخدمة في تجهيز وإخفاء التانكات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي سرقة المواد البترولية السويس سولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة