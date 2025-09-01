الداخلية: ضبط 307 قضية مخدرات و92 سلاحًا ناريًا في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 307 قضايا مخدرات، بحوزة 361 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، كما أسفرت الحملات عن ضبط 92 قطعة سلاح ناري متنوع، و1035 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت القوات في تنفيذ 65576 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 9 تشكيلات عصابية ارتكبت 36 حادثًا متنوعًا، وضبط 16 متهمًا هاربًا و15 من العناصر التي تمارس أعمال البلطجة، إضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة وإعادة 27 دراجة مُبلغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط 23951 مخالفة مرورية متنوعة، وثبوت تعاطي 12 سائقًا للمواد المخدرة بعد خضوعهم للفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية في الشارع.