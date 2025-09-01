كتب - رمضان يونس:

أكد والد "نزال"، إحدى ضحيتي مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، رفضه التام لمساعي الصلح مع الطلاب المتهمين بالتسبب في إصابة ابنته جراء الحادث المؤلم الذي تعرضت له، متمسكًا بحقها أمام القضاء.

وقال والد "نزال" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ابنته تلقت تهديدات من أسر المتهمين إذا لم تقبل التنازل عن الدعوى: "بيهددوا بنتي وبيقولوا معاهم فيديوهات عشان يضغطوا عليها وتتنازل"، موضحًا أنهم عرضوا مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه للتصالح والتنازل عن الدعوى، إلا أنه رفض ذلك.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، بعد قليل ثاني جلسات محاكمة طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابة اثنتين جراء اصطدام سيارتهن بتريلا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة 3 اتهامات، أولها: تعرضهم بالقول والفعل للمجني عليهن رنا إبراهيم ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك في الطريق العام، إذ تلفظوا بألفاظ تحوي إيحاءات وعبارات جنسية، وتكرر ذلك الفعل من المتهمين بملاحقة المجني عليهن واعتراض سياراتهن، والتعرض لهن بإشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن رنا إبراهيم فوزي عطية ونزال يوسف أحمد زكريا، وكان ذلك ناشئًا عن رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين، بأن قادوا سياراتهم بطريقة نتج عنها الخطر، ما أسفر عن وقوع الحادث الذي أحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما تخلفوا عن تقديم المساعدة لهن.

وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا كذلك في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية.

وطالب دفاع الفتاتين بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

