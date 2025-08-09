كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 14 أكتوبر؛ لسماع أقوال الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع اتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضهم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية وأعضائها بالأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.