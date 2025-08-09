إعلان

"غسلنا عارنا".. عائلة تقتل ابنتها بقرص الغلة بسبب حملها سفاحًا في العياط

04:14 م السبت 09 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقتل فتاة في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، حيث تبين أن أسرتها أجبرتها على تناول قرص غلة سام بسبب حملها سفاحًا.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أم وجدّة وعم الفتاة المجني عليها، بتهمة إجبارها على تناول قرص الغلة، ما أدى إلى وفاتها ودفنها دون تصريح في منطقة العياط.

وتبين من التحريات أن الفتاة حملت سفاحًا وهربت من المنزل، قبل أن تتمكن أسرتها من إعادة ضبطها، وأجبروها على تناول قرص الغلة. وبعد وفاتها، زعموا أنها توفيت وفاة طبيعية، ثم دفنوها دون الحصول على تصريح دفن.

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص المقربين من الأسرة أبلغ رجال المباحث بالواقعة، فتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة قائلين: "حطّنا راسنا في الطين وغسلنا عارنا".

الأجهزة الأمنية قرص الغلة محافظة الجيزة الحمل سفاح
