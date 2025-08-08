إعلان

عتاب على سوء سلوك.. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو أكتوبر المثير

03:54 م الجمعة 08 أغسطس 2025

جانل من الواقعة

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل لقيامه بالتعدي على والده بالتبني، وممارسة أعملا البلطجة ضد أسرته اعتراضا على سوء سلوكه لهم.

كانت وحدة الرصد والتحليل، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على والده بالتبني وأسرته بإلقاء الزجاجات الفارغة عليهم وتهديدهم بالإيذاء بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وتمكن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، اعتراضا على معاتبتهم له لسوء سلوكه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

