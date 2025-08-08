المرور: تحرير 125 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار خطتها للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملات المرورية من ضبط 123,907 مخالفات متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وارتكاب المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2,559 سائقًا، وتبين إيجابية 193 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1,218 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 182 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.