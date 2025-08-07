فاجعة شقة بهتيم.. مصرع أم وطفلتين ونجاة الأب من وسط النيران
كتب - محمد شعبان:
لقيت أم وابنتيها مصرعهن ونجا الأب وطفل من الموت إثر حريق هائل اندلع داخل شقة بالقليوبية.
غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بمنطقة بهتيم.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.
تبين نشوب حريق بعقار من 5 طوابق واشتعال النيران بالطابق الأخير مما أسفر عن مصرع هبة حسن 35 عاما وابنتيها ملك 7 سنوات ودينا 6 سنوات.
فيما أصيب الأب أحمد عبد المنعم 65 عاما وشاب يدعى عمرو إبراهيم 16 عاما بحالة اختناق وحالتهما مستقرة.
فيديو قد يعجبك: