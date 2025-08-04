سائق ربع نقل يصطدم بدراجة نارية في الغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير سائق ربع نقل بسرعة عالية بالغربية، والاصطدام بشخصين يستقلان دراجة نارية والفرار هاربا عقب ارتكابه الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من شخص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل؛ اصطدم به وصديقه حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز دون حدوث إصابات لهما.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا فى حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.