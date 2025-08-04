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10 مصابين في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي

12:37 م الإثنين 04 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، صباح اليوم ، انقلاب ميكروباص بعد منطقة الهايكستب في اتجاه مدينة العبور، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وعلى الفور، كلف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم أول العبور، بقيادة المقدم أحمد سليم، رئيس مباحث القسم، وتحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لتيسير نقل المصابين، والحفاظ على سلامة المارة وحركة السير.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، والتي تأثرت بشكل مؤقت بسبب الحادث.

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القليوبية طريق الإسماعيلية الصحراوي ميكروباص منطقة الهايكستب
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