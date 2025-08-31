إعلان

والدة إحدى فتيات مطاردة الواحات تكشف حقيقة التصالح مع المتهمين

12:11 م الأحد 31 أغسطس 2025

مطاردة فتيات طريق الواحات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- أحمد عادل:
كشفت والدة "نزال"، إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، الذي أسفر عن تصادم سيارة الفتيات بسيارة نقل وإصابة 3 منهن بجروح وكدمات متفرقة، تفاصيل جلسة التصالح مع المتهمين.
وقالت والدة المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن صديقة ابنتها "رنا"، المجني عليها الأولى، قررت التصالح مع المتهمين المتسببين في الحادث.
وأضافت: "عقدنا جلسة مطولة مع أسر المتهمين حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، وخلالها علمنا أن (رنا) تصالحت معهم وستغير أقوالها أمام المحكمة، لكننا رفضنا عرض التصالح".
وتابعت والدة الضحية أن ابنتها تلقت صباح اليوم مكالمة من طرف المتهمين تضمنت تهديدًا بالتشهير بها أمام الرأي العام، مؤكدة تمسكهم بالاستمرار في الإجراءات القضائية حتى النهاية.
وكانت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، قد قررت تأجيل محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابة اثنتين منهن جراء تصادم سيارتهن مع سيارة نقل (تريلا)، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الإعلان بالدعوى المدنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاردة الواحات حقيقة التصالح المتهمين طريق الواحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق أبوابها بعد إزالة الحواجز الأمنية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية