والدة إحدى فتيات مطاردة الواحات تكشف حقيقة التصالح مع المتهمين

كتب- أحمد عادل:

كشفت والدة "نزال"، إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، الذي أسفر عن تصادم سيارة الفتيات بسيارة نقل وإصابة 3 منهن بجروح وكدمات متفرقة، تفاصيل جلسة التصالح مع المتهمين.

وقالت والدة المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن صديقة ابنتها "رنا"، المجني عليها الأولى، قررت التصالح مع المتهمين المتسببين في الحادث.

وأضافت: "عقدنا جلسة مطولة مع أسر المتهمين حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، وخلالها علمنا أن (رنا) تصالحت معهم وستغير أقوالها أمام المحكمة، لكننا رفضنا عرض التصالح".

وتابعت والدة الضحية أن ابنتها تلقت صباح اليوم مكالمة من طرف المتهمين تضمنت تهديدًا بالتشهير بها أمام الرأي العام، مؤكدة تمسكهم بالاستمرار في الإجراءات القضائية حتى النهاية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، قد قررت تأجيل محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابة اثنتين منهن جراء تصادم سيارتهن مع سيارة نقل (تريلا)، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الإعلان بالدعوى المدنية.