قرار جديد بشأن المتهم بقتل صديقه في محل "بلاي ستيشن" بحدائق القبة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل صديقه داخل محل للألعاب الإلكترونية، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما في حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير مفصل للصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه على يد صديقه في حدائق القبة داخل محل للألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن" بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وتمكن رجال المباحث من القبض على شاب قتل صديقه طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما داخل محل بلايستيشن في حدائق القبة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة في حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة في القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها | صور وفيديو

انتشار فيديو عن سرقة الفتيات بالجيزة.. والداخلية تكشف الحقيقة

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي