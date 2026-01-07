إعلان

مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات سيارة بعين شمس

كتب : محمود الشوربجي

10:14 م 07/01/2026

مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات سيارة بعين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

لقيت سيدة مصرعها، إثر تعرضها لحادث دهس بسيارة في منطقة الوادي التابعة إلى عين شمس بالقاهرة.

مباشرة تم نقل الجثمان إلى مستشفى عين شمس العام تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق، وتحديد ظروف وملابسات الحادث.

حادث دهس مستشفى عين شمس العام مصرع سيدة دهسًا

