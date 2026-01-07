بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "عبير. ح"، 38 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد 11 سنة زواج، مبررة طلبها بإقدام زوجها على الزواج من أخرى دون علمها، وتركه منزل الزوجية واستقراره بشكل دائم مع زوجته الثانية، ما ترتب عليه إهماله الكامل لبيته وأبنائه.

وقالت "عبير" في دعواها إنها تزوجت من زوجها "محمد. ع"، 44 عامًا، سائق، وأنجبا عددًا من الأبناء، وعاشت معه سنوات طويلة حاولت خلالها الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدة أنها تحملت الكثير من الضغوط والخلافات من أجل أبنائها.

وأضافت أنها فوجئت قبل عام بتغير مفاجئ في تصرفات زوجها، حيث أصبح كثير الغياب، قليل الإنفاق، دائم الانشغال، قبل أن تكتشف لاحقًا زواجه من سيدة أخرى.

وأوضحت الزوجة أن الصدمة لم تكن في الزواج الثاني فقط، بل في تخلي الزوج عن مسؤولياته بالكامل، قائلة: "تزوج عليّ واستقر معها، ولم يعد يأتي إلى المنزل إلا نادرًا"، وحتى انه قد "نسي"بيته وأولاده"، وأكدت أن زوجها توقف عن الإنفاق بشكل منتظم، وتركها تتحمل وحدها أعباء المعيشة وتربية الأبناء، ما سبب لها ضغطًا نفسيًا شديدًا.

وأشارت "عبير" إلى أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، وطالبته بالعدل بين البيتين والاهتمام بأولاده، إلا أنه كان يتجاهل مطالبها، بل ويؤكد لها أن حياته أصبحت مع زوجته الجديدة، وتابعت: "شعرت أنني امرأة مهملة، لا زوج ولا سند، وكل ما يشغله حياته الجديدة".

وشددت على أنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاد جميع محاولات الإصلاح وتدخل الأهل دون جدوى، مؤكدة أن طلبها للخلع جاء حفاظًا على كرامتها وصحتها النفسية، وحتى لا يعيش أبناؤها في أجواء يسودها التوتر والخلاف.

وطالبت الزوجة المحكمة بتطليقها خلعًا، مع تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، وفقًا لما ينص عليه القانون، مؤكدة استعدادها لتحمل تبعات القرار في سبيل إنهاء معاناة استمرت سنوات.

وحملت الدعوى رقم 808 لسنة 2025، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

