كشف حقيقة اعتداء سائق بتطبيق نقل ذكي على سيدة بالقاهرة

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي بالتعدي على سيدة بالسب وإجبارها على النزول من السيارة بعد رفضه استكمال الرحلة بالقاهرة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا، وتم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وتمكنت فرق البحث الجنائي من ضبط السائق، وبمواجهته أفاد بوقوع مشادة كلامية بينه والسيدة، تبادلا خلالها السب والشتم نتيجة رفضه التوجه إلى أحد الشوارع الجانبية غير الممهدة.

وبتقنين الإجراءات تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

