القبض على "نقاش" لاتهامه بالتحرش بفتاة في النهضة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بفتاة منطقة النهضة، وذلك بعد محاولته الهروب والتهديد بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله، عقب توجه أسرة الفتاة لمحاسبته على الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض "ح. أ"، 19 سنة، للتحرش على يد "خ. م"، 27 سنة، نقاش، مقيم بذات المنطقة، وفراره عقب الواقعة.

وبينت التحريات الأولية، أن الفتاة أبلغت أسرتها بتعرضها للتحرش، ما دفع أهلها للتوجه إلى منزل المتهم لمواجهته ومحاسبته على ما بدر منه.

وخلال تواجد أسرة الفتاة أمام منزل الشاب، نشبت مشادة بين الجانبين، فحاول المتهم الهروب بالصعود إلى سطح العقار، مهددًا بإلقاء نفسه، في محاولة منه للإفلات منهم.

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة السلام ثان إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، مع محاولة تهدئة المتهم وإقناعه بالعدول عن القفز والنزول من أعلى السطح دون إيذاء نفسه.

وبعد دقائق جرى ضبط المتهم وبمواجهة أنكر في البداية الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن الفتاة أكدت أقوالها، وحررت محضرًا بالواقعة، متهمة الشاب بالتحرش بها، فيما جرى اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

