"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

أيام قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين منتخب المغرب "مستضيف البطولة"، ونظيره منتخب الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

تشير أرقام وتاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى أن المنتخبات المستضيفة لأمم أفريقيا مطالبة بالحذر الشديد عندما تواجه منتخب الكاميرون في الأدوار الإقصائية، وهو ما ينطبق على المنتخب المغربي الذي يدخل المواجهة المقبلة تحت ضغط كبير لكسر هذه اللعنة.

حيث يمتلك منتخب الكاميرون واحدًا من أقوى السجلات في تاريخ البطولة أمام أصحاب الأرض، فقد واجه "الأسود التي لا تقهر" أصحاب الأرض في البطولة 13 مرة، خسر خلالها في مناسبتين فقط، ولم يتعرض للهزيمة في آخر ست مواجهات من هذا النوع، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات.

وتزداد الأرقام قوة عندما يتعلق الأمر بالمباريات الإقصائية؛ إذ واجهت الكاميرون أصحاب الأرض 6 مرات في الأدوار الحاسمة ولم تُهزم سوى مرة واحدة فقط في نهائي 1986 أمام منتخب مصر، بينما تمكنت منذ ذلك الحين من إقصاء أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

وبجانب “لعنة المستضيف”، فإن التاريخ يقف أيضًا في صف الكاميرون في مواجهاتها أمام المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ستكون المواجهة المرتقبة هي الرابعة بين المنتخبين، ولم يتذوق منتخب الكاميرون طعم الخسارة أمام المغرب في البطولة من قبل، بعدما حقق فوزين وتعادلاً واحدًا.

إقرأ أيضًا..

"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

"قبل مواجهة الجزائر".. لاعبو منتخب نيجيريا يعلنوا التمرد.. ما القصة؟