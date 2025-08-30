كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام سيدة بصحبة آخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج في القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، وطرف ثانٍ (سيدتان وعامل) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى تعدي الطرف الثاني على نجل الأولى وتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم.

وأضاف البيان أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

