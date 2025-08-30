"خناقة وضرب نار في الشارع".. تفاصيل مشاجرة بالأسلحة في أوسيم | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش وآخر يطلق ألعابًا نارية في الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرفين: الطرف الأول: 3 أشخاص، والطرف الثاني: شخصان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات مالية بين الطرفين، قام على إثرها أحد المتهمين من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.

وأضاف البيان أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط فرد الخرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

