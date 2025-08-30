كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية على الطرق والمحاور.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 130,537 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1,814 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 105 حالات منهم.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات أعمالها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت عن ضبط 874 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: مخالفة تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 131 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المخدرات، فضلًا عن ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

