بسبب المخدرات.. تفاصيل اتهام شاب بقتل عديله في الشرابية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عديله في منطقة الشرابية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه على خلفية خلافات أسرية سابقة، بعدما عايره الأخير بتعاطي المواد المخدرة ونقل أقوالًا لزوجته تسببت في توتر علاقتهما.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه في يوم الحادث تطور النقاش الحاد بينهما إلى مشاجرة، استل فيها سلاحًا أبيض كان بحوزته وطعن به عديله عدة طعنات أسقطته غارقًا في دمائه حتى فارق الحياة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بمصرع شاب بالشرابية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والتحريات أن عديل الضحية هو مرتكب الجريمة. وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الامنية من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.