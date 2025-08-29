بالفيديو.. خلاف بسيط ينتهي بمعركة دموية بالسلاح الأبيض في الدخيلة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء عدد من الأشخاص على آخر داخل أحد المحال التجارية باستخدام أسلحة بيضاء بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.

وتبين بالفحص أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين طرفين، الأول عاطل له معلومات جنائية أُصيب بجروح متفرقة، والطرف الثاني مكوّن من 3 أشخاص تعرضوا هم أيضًا لإصابات متفرقة، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

وتمكنت القوات من ضبط المتورطين وبحوزتهم سلاحين أبيضين استُخدما في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الاعتداء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.