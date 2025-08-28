إعلان

الداخلية تداهم نادياً صحياً مشبوهاً تديره سيدة بأكتوبر

04:29 م الخميس 28 أغسطس 2025

المتهمين

كتب - عاطف مراد:

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تورط سيدة لها معلومات جنائية في إدارة نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة أول أكتوبر بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقع وتمكنت من ضبط المتهمة وبرفقتها 3 سيدات و3 أشخاص، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة نشاطهم غير المشروع داخل المكان.

واتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والواقعة.

قطاع الشرطة المتخصصة ضبط نادي صحي أكتوبر
