إعلان

سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

كتب : نشأت علي

12:52 م 14/01/2026

سامح شكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز النائب سامح شكري، وزير الخارجية السابق برئاسة لجنة العلاقات الخارجية وفي منصب الوكيل فازت كلا من: النائبين هايدي المغازي وكيل، سحر البزار وكيل، وأحمد أبو العلا أمين سر.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 "الرئيس - الوكلين - أمين الس"، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح شكري مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
أخبار مصر

السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة
أخبار المحافظات

استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور