مجلس النواب يوافق على تجديد ندب الأمين العام أحمد مناع

كتب : نشأت علي

01:25 م 14/01/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تجديد ندب المستشار أحمد مناع أمينا عاما للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

أعلن المستشار هشام بدوي، قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.

كما أعلن فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يعرض المستشار هشام بدوي، القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.

