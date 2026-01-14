إعلان

الداخلية تضبط 391 قضية مخدرات وتنفذ 83 ألف حكم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:46 م 14/01/2026

حملة امنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 391 قضية مخدرات بإجمالي 439 متهمًا، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 221 قطعة سلاح ناري و286 سلاحًا أبيض بحوزة 201 متهم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 83,574 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 23 متهمًا هاربًا و17 متهمًا في قضايا بلطجة، فضلًا عن ضبط 241 دراجة نارية مخالفة و21,877 مخالفة مرورية.

وفي إطار فحص سائقي الطرق السريعة، جرى فحص 50 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط ومواجهة الخارجين على القانون.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة

