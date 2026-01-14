إعلان

بزعم تسهيل الهجرة والإقامات.. ضبط شخص لسرقته 1.3 مليون جنيه بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:40 م 14/01/2026 تعديل في 01:47 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن ضبط شخص متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم قدرته على توفير إقامات وترتيب الهجرة لإحدى الدول الأجنبية وإنهاء إجراءات استخراج التأشيرات عبر الجهات الرسمية.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تزوير تأشيرات السفر لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما روّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا ضحايا راغبين في السفر والعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات جرائمه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات أن عدد المجني عليهم 11 شخصًا، وقد استولى المتهم على نحو 1.3 مليون جنيه باستخدام الأسلوب ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

الهجرة والإقامات الاستيلاء على أموال المواطنين الدول الأجنبية استخراج التأشيرات

