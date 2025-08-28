"ساعة ألماس وآيفون ذهب".. ماذا وجدت النيابة بحوزة "شاكر محظور"؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والاقتصادية، عن متحصلات البلوجر محمد شاكر والمعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور" من بث فيديوهات خادشة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وجاء في تحقيقات النيابة في القضية رقم 174 لسنة 2025، أنه بتفتيش الوحدة السكنية ملك المتهم طبقًا لإذن النيابة العامة عُثر بداخلها على سلاح ناري غير مرخص وجوهر مخدر وهاتف "آيفون 16 برو ماكس" مطلي بالذهب، وعدد من الساعات باهظة الثمن بعضها مرصع بالألماس، ودفتر شيكات وعقود لوحدات سكنية باسم المتهم الأول ومبلغ مالي ٥٠ ألف جنيه.

وبفحص الهواتف المحمولة للمتهم تبين نشره لمقاطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام تتنافى مع القيم الأسرية للمجتمع.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر محمد شاكر ومنعه من التصرف، وبعرض أمر منع التصرف على محكمة جنايات القاهرة قضت بتأييده.