القبض على صاحب قاعة أفراح بالشيخ زايد بتهمة الاتجار بالمخدرات

كتب- عاطف مراد:

أمرت جهات التحقيق بحبس صاحب قاعة أفراح بمدينة الشيخ زايد، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وبحوزته كميات من المواد المخدرة وأموال حصيلة الإتجار.

وكان مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتمكن قوة من مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من ضبط المتهم "أحمد. م"، 30 عامًا، وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش، و20 كيسًا كبيرًا من مخدر الآيس، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، فيما كان يستخدم الهاتف في التواصل مع عملائه.

اقرأ أيضًا:

كانوا بيحفروا على مساخيط.. ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

"كلمة السر حقنة فيلر".. مأساة عروس حلوان من مركز تجميل إلى المشرحة

المستشار ناصر رضا أمينًا عامًا لمجلس الدولة