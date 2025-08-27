انتهاء أول أيام التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، في الساعة التاسعة مساء، انتهاء التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تتم داخل 1367 مقر انتخابي في المحافظات الخمسة التي تجرى بها الإعادة وهي الغربية وبني يوسف والأقصر والوادي الجديد والإسماعيلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم ترصد أية معوقات أو مخالفات خلال اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة.

وبحلول الساعة التاسعة تم غلق مقار اللجان الفرعية بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصناديق المستخدمة بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، لحين إعادة فتح اللجان غدًا في اليوم الثاني والأخير من التصويت.

ويتنافس في الإعادة 10 مرشحين على 5 مقاعد، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات ببني سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالوادي الجديد 194350 ألف ناخبا.

