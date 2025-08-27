

كتب - عاطف مراد:

شهد محل أثاث بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة واقعة سرقة مثيرة اليوم الأربعاء.

بتفاصيل الواقعة، تلقت الشرطة بلاغًا من سيدة تعمل بالمحل أفادت فيه بتعرضها للسرقة، حيث استغل أحد الأشخاص غفلتها وسرق مبلغًا ماليًا من حقيبتها أثناء تواجدها في مكان العمل.

تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه. وبمواجهته، اعترف بتنفيذ السرقة بقصد الاستيلاء على الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيق.