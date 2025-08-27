تفاصيل اتهام شاب بقتل صديقه بسبب الحساب على مشاريب القهوة في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن أحد يتخيل أن خلافًا على ثمن مشروبات داخل مقهى سينتهي بجريمة قتل مأساوية في الجيزة، بعدما فقد شاب حياته إثر مشاجرة مع صديقه بسبب 20 جنيهًا على المشاريب.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية بوقوع مشاجرة بين شابين داخل مقهى، وتبين من التحريات أن خلافًا نشب بينهما بعد مطالبة أحدهما الآخر بسداد ثمن "مشاريب القهوة" التي لم تتجاوز 20 جنيهًا.

المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي، استخدم خلالها المجني عليه "مقصًا" وطعن به صديقه في ذراعه، فما كان من الأخير إلا أن أمسك بعصا خشبية وسدد له ضربة على رأسه.

عاد المجني عليه إلى منزله عقب الواقعة، إلا أن أسرته فوجئت به فاقد الوعي في صباح اليوم التالي، فنقلته إلى المستشفى حيث جرى إدخاله العناية المركزة، لكنه ظل في غيبوبة 3 أيام حتى فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.