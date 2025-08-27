المستشار أسامة شلبي: إلحاق 135 قاضية بمختلف أقسام مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025 /2026.

وأكد المستشار أسامة شلبي أن الحركة القضائية روعي فيها الاستجابة لرغبات القضاة، والتوطين وفق مقتضيات مصلحة العمل، مع مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى إلحاق 135 قاضية في سابقة تاريخية بمختلف الأقسام، بما يعكس التميز الكبير الذي أظهرته القاضيات في أداء عملهن.

وأضاف المستشار أسامة شلبي، أن الحركة القضائية راعت الاستجابة لرغبات القضاة والتوطين وفق مقتضيات مصلحة العمل، مع مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل القضائي واستمرار تطوير المنظومة العدلية.

وجاء تشكيل المجلس الخاص على النحو التالي:

1. المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.

2. المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3. المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

4. المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

5. المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.

6. المستشار سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.

7. المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.

كما شملت الحركة إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1,239 قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1,645 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة.