ضبط 13 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة
كتب - علاء عمران:
وجّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات جديدة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 13 مليون جنيه.
وجاءت الجهود بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار مواصلة التصدي لمحاولات المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
