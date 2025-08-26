

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، حبس مالك نادٍ صحي غير مرخص و3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بالجيزة مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، واستغلاله في تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع المشار إليه، وتم ضبط مالك النادي وبصحبته 3 سيدات– لاثنتين منهن معلومات جنائية– إضافة إلى أحد الأشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم النشاط الإجرامي على النحو الوارد بالمعلومات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.