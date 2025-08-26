فيديو مثير | رقص على سقف السيارة خلال زفة ببني سويف والأمن يتدخل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة يسير عكس الاتجاه ويؤدي حركات استعراضية، بينما صعد عدد من مستقليها أعلى المركبة مع فتح الأبواب، في مشهد أثار الجدل بمحافظة بني سويف، وعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية الترخيص، وقائدها بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى مستقليها، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بحفل زفاف. تم التحفظ على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها والمشاركين.