إعلان

فيديو مثير | رقص على سقف السيارة خلال زفة ببني سويف والأمن يتدخل

03:09 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة يسير عكس الاتجاه ويؤدي حركات استعراضية، بينما صعد عدد من مستقليها أعلى المركبة مع فتح الأبواب، في مشهد أثار الجدل بمحافظة بني سويف، وعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية الترخيص، وقائدها بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى مستقليها، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بحفل زفاف. تم التحفظ على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها والمشاركين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف السيارة شرطة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها