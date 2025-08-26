خناقة بالخرطوش والأسلحة بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين بمحافظة القليوبية.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من أحد الأشخاص ونجله (مصاب برش خرطوش في الوجه)، بتضررهما من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليهما وإحداث إصابة نجله، بسبب خلافات الجيرة.

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم (فردي خرطوش وسلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.