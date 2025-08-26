كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الجهود عن ضبط 396 قضية مخدرات تضم 458 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وضبط 214 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهمًا، وتنفيذ 84.725 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 تشكيلات عصابية تضم 13 متهمًا ارتكبوا 18 حادثًا، و20 متهمًا هاربًا و14 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة و23.144 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 سائقًا وتبين إيجابية 7 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية بجميع المحافظات.