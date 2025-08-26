إعلان

ضبط 396 قضية مخدرات و214 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

11:52 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الجهود عن ضبط 396 قضية مخدرات تضم 458 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وضبط 214 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهمًا، وتنفيذ 84.725 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 تشكيلات عصابية تضم 13 متهمًا ارتكبوا 18 حادثًا، و20 متهمًا هاربًا و14 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة و23.144 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 سائقًا وتبين إيجابية 7 منهم لتعاطي المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية بجميع المحافظات.

وزارة الداخلية حملات أمنية ضبط قضايا مخدرات ضبط الخارجين على القانون مواجهة أعمال البلطجة ضبط تشكيلات عصابية
