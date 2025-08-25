كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، رفض استئناف البلوجر "علياء قمرون"، على قرار حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة "علياء قمرون" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت البلوجر "علياء قمرون"، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

