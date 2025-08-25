كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي بمحافظة السويس.

بالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة السويس بحدوث مشاجرة بين:الطرف الأول: صاحب محل وشقيقه (أحدهما مصاب بسحجات متفرقة بالجسم)، الطرف الثاني: شخصان عاطلان (مصابان بجروح قطعية وكسور متفرقة بالجسم)

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثاني لتجمعهما أمام المحل وإحداث ضوضاء، فتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، استخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء وعصي، ما أسفر عن إصاباتهم المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.