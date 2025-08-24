"نسمة" تطلب خلع زوجها: "جوزي قتل موهبتي ومنعني من الغُنا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نسمة.م"، 28 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها بعد عامين فقط من الزواج، مؤكدة أنه حرمها من ممارسة موهبتها الأساسية وهي الغناء، التي تصفها بأنها جزء من حياتها منذ طفولتها.

وقالت الزوجة في دعواها: "من وأنا صغيرة بحب الغُنا.. في المدرسة والكلية كنت بطلع المسرح وأشارك في الحفلات، وكان صوتي بيشجعني الناس عليه.. حتى جوزي نفسه قبل الجواز كان يسمعني ويطلب مني أغنيله، وكنت حاسة إنه مقدّر موهبتي".

وأضافت: "بعد الزواج اتغير تمامًا، بقى يمنعني حتى من الدندنة في البيت، ولو سمعني بيرد بعصبية ويقولي عيب إن الست ترفع صوتها.. حاولت أفهمه إن الغُنا مش حرام ولا لازم أكون مطربة مشهورة، لكن هو مصرّ يحرمني من الحاجة الوحيدة اللي بتفرحني".

وأشارت "نسمة" إلى أن الخلافات بينهما لم تتوقف بسبب ذلك، موضحة: "بقينا نختلف طول الوقت.. أنا بحس إني مكتومة ومخنوقة، وهو شايف إني لازم أسمع كلامه وأسكت.. حتى في المناسبات العائلية بيحرجني ويمنعني قدام الناس، وده كسَرني جدًا".

وأكدت الزوجة أنها صبرت حفاظًا على بيتها لكنها لم تعد تحتمل، قائلة: "الجواز مشاركة مش سجن.. وكونه يمنعني عن أكتر حاجة بحبها، ده معناه إنه مش مقدرني ولا بيحترم شخصيتي. كنت متخيلة إنه هيشجعني، لكن لقيته عكس ده تمامًا، فقررت أرفع دعوى خلع بعد رفضه الطلاق".

وحملت الدعوى رقم 418 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس دون الفصل فيها حتى الآن.