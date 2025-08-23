

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 124,924 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,065 سائقًا، تبين إيجابية 130 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة منهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 906 مخالفة مرورية متنوعة، منها مخالفة السير عكس الاتجاه، مخالفة تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 131 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات تعاطٍ لمواد مخدرة، وضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

