ضبط 563 مخالفة دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 563 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما هيبت بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين..

