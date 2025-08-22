إعلان

7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق السياحي

08:25 م الجمعة 22 أغسطس 2025

انقلاب ميكروباص

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق السياحي اليوم الجمعة.

تقلى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بعد الطريق الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص اتجاه العين السخنة اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

انحرف السائق عن الطريق مما أدى لانقلابها عند محطة الكهرباء وسقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى العاصمة الإدارية للعلاج.

